Mauritania: presidente Ghazouani, compiuti progressi verso obiettivi sviluppo sostenibile Onu

- La Mauritania ha compiuto progressi significativi nel raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e nel garantire che la nazione sviluppi un’economia resiliente. Lo ha affermato il presidente della Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, durante la 78ma Assemblea generale Onu, in corso a New York. “Il nostro mondo sta attraversando crisi sovrapposte come la povertà, l’elevata inflazione e la violenza. Tuttavia, il nostro destino è intrecciato, quindi dovremmo accelerare gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030”, ha proseguito il presidente, spiegando che “la Mauritania ha fatto dell’attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite l’obiettivo principale dei suoi sforzi di sviluppo”. “Restiamo fiduciosi che, a seconda della nostra capacità collettiva e del multilateralismo, potremo trovare un meccanismo efficace per finanziare lo sviluppo sostenibile”, ha aggiunto Ghazouani, evidenziando che il suo governo “sta lavorando per rafforzare lo stato di diritto, la coesione sociale, il buon governo, i diritti umani e l’uguaglianza”. Parlando dell’impatto del cambiamento climatico, Ghazouani ha invitato le nazioni industrializzate del mondo a onorare i loro impegni per ridurre le emissioni di gas serra e gli impegni assunti durante il vertice di Parigi che ha avuto luogo all’inizio di quest’anno. Sul fronte politico, il leader mauritano ha affermato che il suo Paese continua a sostenere il popolo palestinese e “il suo diritto ad avere uno Stato libero e indipendente” e ha ribadito il sostegno a “tutte le soluzioni che preservino la pace, la stabilità e l’integrità territoriale delle altre nazioni arabe, compresi Siria, Yemen e Libia”. Il presidente mauritano ha aggiunto che il suo Paese sostiene gli sforzi dell’Onu per trovare una soluzione duratura alla crisi nella vicina regione del Sahara occidentale.(Res)