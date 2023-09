Onu: Craxi (FI), a Washington per incontri in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver preso parte ai lavori della 78ma Assemblea generale dell'Onu, il presidente della commissione Affari esteri e difesa del Senato, senatrice Stefania Craxi (FI), sarà in missione a Washington per una serie di incontri fissati tra oggi e domani. Nella giornata odierna - informa una nota - sono in agenda i colloqui in Campidoglio con i presidenti delle Commissioni Esteri e Difesa del Senato, Bob Menendez e Jack Reed, e con i 'Ranking Members' James Risch e Roger Wicker. Domani, venerdì 22 settembre, la senatrice Craxi avrà uno scambio di vedute sui principali dossier internazionali presso l'Atlantic Council e presso l'Americans for Tax Reform, e terminerà la visita negli Stati Uniti incontrando Mara Elizabeth Karlin, Deputy Under Secretary of Defense for Policy". (Com)