Ue: Commissione, sostegno a Banca Tercas non è aiuto di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha concluso che il sostegno concesso dal sistema italiano di garanzia obbligatoria dei depositi a Banca Tercas non costituisce un aiuto di Stato ai sensi delle norme Ue. Lo si legge in una nota della Commissione europea. La decisione fa seguito a una sentenza della Corte di giustizia che ha confermato una precedente sentenza del Tribunale che annullava la decisione della Commissione del 2015. Nel dicembre 2015, la Commissione aveva ritenuto che il sostegno concesso dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) italiano a Banca Tercas costituisse un aiuto di Stato illegale e ne aveva ordinato il recupero. In particolare, la Commissione aveva rilevato che il Fitd è intervenuto a favore di Banca Tercas per coprire le sue perdite e sostenere la sua vendita alla Banca popolare di Bari (Bpb). In quell'occasione, la Commissione ha ritenuto che, così facendo, il Fitd avesse agito per conto dell'Italia e che quindi il sostegno fosse imputabile allo Stato. Nel marzo 2019, a seguito di un ricorso dell'Italia, della Bpb e del Fitd, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione del 2015. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse sufficientemente dimostrato che la decisione del Fitd di sostenere Banca Tercas fosse imputabile all'Italia. Nel marzo 2021, la Corte di giustizia ha poi confermato la sentenza del Tribunale. Con la decisione odierna, la Commissione ha riesaminato il caso in conformità alle sentenze degli organi giurisdizionali europei e ha concluso che il sostegno concesso dal Fitd a Banca Tercas non era imputabile all'Italia e non costituiva quindi un aiuto di Stato illegale, conclude la nota dell'esecutivo Ue. (Beb)