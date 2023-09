Roma: assessore Lazio su sgombero Tor Bella Monaca, in prima linea per legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio è in prima linea per la legalità. "Ringraziamo il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, per l'operazione interforze di questa mattina, finalizzata allo sgombero di immobili Ater illecitamente occupati a Tor Bella Monaca. Si tratta di un risultato tangibile dello sforzo congiunto della Regione Lazio, della Prefettura, del Ministero dell'Interno e delle Forze dell'Ordine per ripristinare la legalità nelle periferie della capitale e in tutte le aree del Lazio dove il disagio sociale ha favorito l'emergere della criminalità organizzata". Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, assessore alle Politiche abitative, alle case popolari della Regione Lazio. "Il nostro impegno verso le periferie non si limita solo alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione ma comprende anche la ferma determinazione nel ripristinare la legalità. In questo, la Regione Lazio sarà inflessibile e costantemente al fianco del Governo, della Prefettura e delle forze di polizia proprio per garantire il rispetto del diritto all'abitare attraverso le graduatorie e le procedure stabilite. Non tollereremo, quindi, il verificarsi di occupazioni illecite o di qualsiasi altra forma di abuso", aggiunge l’assessore Ciacciarelli. (segue) (Com)