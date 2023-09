Roma: assessore Lazio su sgombero Tor Bella Monaca, in prima linea per legalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È significativo che operazioni del genere abbiano luogo a Tor Bella Monaca "perché dimostra l'impegno profondo della Regione Lazio nel contrastare la criminalità, specialmente dopo l'aggressione subita da Don Coluccia. Colgo l’occasione, a nome dell’amministrazione guidata dal presidente Francesco Rocca, di esprimere solidarietà al presidente del Municipio Nicola Franco e a tutti i cittadini che, assieme a lui, si stanno adoperando al fianco delle istituzioni per promuovere la legalità a Tor Bella Monaca", spiega l’assessore Ciacciarelli. "Un ringraziamento particolare al Presidente Rocca per l’attenzione riposta a tale gravosa tematica che stiamo affrontando con prontezza e determinazione, rispecchiando l’indirizzo da sempre espresso in merito dal Ministro Salvini. Il nostro obiettivo è garantire un ambiente sicuro, giusto e rispettoso delle leggi in cui tutti possano godere il diritto a una casa dignitosa. Continueremo a lavorare instancabilmente in questa direzione", conclude l’assessore Ciacciarelli. (Com)