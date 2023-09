Arabia Saudita-Israele: per l’Iran una normalizzazione sarebbe “pugnalata alle spalle” ai palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo tra Israele e Arabia Saudita per la normalizzazione delle relazioni sarebbe “una pugnalata alle spalle al popolo palestinese e alla sua resistenza”. Lo ha dichiarato il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, durante una conferenza stampa tenuta a margine della 78esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come riferisce l’agenzia di stampa “Mehr”. “L’instaurazione di relazioni tra il regime sionista e un qualsiasi Paese della regione, se ha come obiettivo la sicurezza per il regime sionista, sicuramente non riuscirà a conseguirlo”, ha detto Raisi. Infatti, secondo il presidente iraniano, gli sforzi di Israele per normalizzare le proprie relazioni con alcuni Paesi della regione non porteranno mai sicurezza a questi ultimi, che “nutrono un profondo risentimento nei confronti del regime sionista per i suoi 75 anni di oppressione ai danni del popolo palestinese”. (segue) (Irt)