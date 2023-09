Arabia Saudita-Israele: per l’Iran una normalizzazione sarebbe “pugnalata alle spalle” ai palestinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la conferenza stampa, inoltre, il presidente iraniano ha ribadito che Teheran non rinuncerà ai suoi diritti in materia di energia nucleare, aggiungendo di aspettarsi “passi concreti” da parte dei Paesi firmatari del Piano globale d'azione congiunto (Jcpoa, l'intesa sul nucleare iraniano concluso tra Iran, Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti e Germania), affinché rispettino i termini dell’accordo. Quanto all’Iran, ha precisato Raisi, gli impegni sono stati tutti rispettati e il tavolo delle trattative non è mai stato abbandonato. Secondo il presidente iraniano, infatti, la Repubblica islamica ha dato prova al mondo della natura pacifica del suo programma nucleare firmando il Jcpoa, che è stato messo in discussione dall’uscita di Washington nel 2018 e dalla reimposizione delle sanzioni. Il presidente iraniano ha quindi menzionato le attività di arricchimento dell'uranio intraprese da Teheran, precisando: "Il programma nucleare è completamente pacifico e gli osservatori internazionali lo hanno sempre verificato". (segue) (Irt)