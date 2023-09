Arabia Saudita-Israele: per l’Iran una normalizzazione sarebbe “pugnalata alle spalle” ai palestinesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda di un giornalista a proposito della decisione di Teheran di vietare l’accesso a un gruppo di ispettori dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (Aiea), Raisi ha risposto che “l'Iran non ha problemi con il principio dell'ispezione, a meno che il comportamento di alcuni ispettori non induca a perdere fiducia. In tal caso, è naturale che l'Iran richieda il cambio degli ispettori”. Riguardo alle recenti tensioni tra Armenia e Azerbaigian nella regione del Nagorno-Karabakh, inoltre, Raisi ha dichiarato che “i conflitti non sono la soluzione ai problemi regionali”, che “possono essere risolti con la mediazione delle potenze come l’Iran, che si trova vicino ad Armenia e Azerbaigian”. (Irt)