Roma: open day carte d'identità elettroniche nei municipi III, VIII, XI, XIII e XV

- Proseguono gli Open Day con prenotazione dedicati alle carte d'identità elettroniche. Nella giornata di sabato 23 settembre sarà possibile, infatti, fare richiesta della CIE presso gli sportelli anagrafici dei Municipi III, VIII, XI, XIII e XV. Come di consueto, oltre agli uffici municipali, saranno aperti anche i tre chioschi ex Punti informativi turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino, sia sabato 23 settembre dalle 8.30 alle 16.30 che domenica 24 settembre dalle 8.30 alle 12.30. "Non si ferma il lavoro dell'Amministrazione per ridurre i tempi di rilascio delle CIE e migliorare le possibilità di accesso al servizio. Solo nel prossimo fine settimana saranno oltre 900 le carte d'identità di cui si potrà fare richiesta: un sentito ringraziamento per la collaborazione va a tutti coloro che ogni weekend si impegnano per garantire con continuità le aperture straordinarie a partire dai Municipi" ha detto in una nota Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.(Com)