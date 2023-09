Nautica: Urso, è punta di eccellenza, futuro Paese si gioca su spazio e mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La nautica è una punta d'eccellenza dell'economia italiana. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del convegno “Industria Nautica, la storia del futuro” al 63mo Salone nautico internazionale di Genova. “Un collegato alla manovra sarà sull’economia del mare. Il futuro del nostro Paese si gioca sullo spazio e sul mare”, ha sottolineato Urso, che ha aggiunto: “Crediamo fortemente nella nautica come l’emblema del made in Italy nell’economia del mare”. “Il governo ha scommesso sul mare istituendo un ministero”, ha ricordato il ministro. (Rin)