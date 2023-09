Milano: sabato al Monumentale il monologo "Lo stupro" di Franca Rame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della ricorrenza del decennale della scomparsa di Franca Rame, il Cimitero Monumentale - dove l'attrice riposa - in collaborazione con il Cetec (Centro Europeo Teatro e Carcere) e la Fondazione Fo Rame, sabato 23 settembre, mette in scena il monologo "Lo Stupro", scritto da Franca Rame. Una serata di riflessione e denuncia sulla violenza di genere, anche rispetto ai molti fatti di attualità. La scalinata del Famedio si illuminerà come un teatro per accogliere un'interpretazione asciutta e intensa del monologo recitato da Gilberta Crispino, con la direzione di Donatella Massimilla. Alla serata interverrà anche Mattea Fo, presidente della Fondazione Fo Rame e nipote di Franca Rame. (segue) (Com)