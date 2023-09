Milano: sabato al Monumentale il monologo "Lo stupro" di Franca Rame (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nel 1975 Franca Rame diede voce a una terribile violenza di cui lei stessa, come si sarebbe saputo più tardi, era stata vittima - dichiara l'assessora ai Servizi civici Gaia Romani -. A dieci anni dalla sua scomparsa, con questo evento nel luogo dove lei riposa, vogliamo ricordare il coraggio di una grande donna, e non solo. Le sue parole suonano oggi come un monito, perché rappresentano un messaggio di grande e potente attualità. In un periodo storico in cui le cronache sono purtroppo costellate da storie di femminicidi, abusi e soprusi a danno delle donne, è davvero importante ascoltare un monologo che è diventato un vero e proprio manifesto contro la violenza di genere. Per questo ci tengo a ringraziare il Cetec, la Fondazione Fo Rame e la direttrice del Monumentale, Giovanna Colace, per aver voluto promuovere una serata di riflessione e denuncia così intensa, cui invito tutte e tutti a partecipare".