Milano: sabato al Monumentale il monologo "Lo stupro" di Franca Rame (3)

- "L'attualità e la capacità di denuncia delle parole di Franca Rame sono davvero impressionanti. Il Cetec le aveva usate all'inaugurazione della panchina rossa nel giardino davanti lo Spazio Alda Merini, casa museo che dirige artisticamente da due anni. All'attrice, che si è molto battuta per le donne, la chiusura degli ospedali psichiatrici, per Soccorso Rosso, il Centro Europeo Teatro e Carcere ha anche dedicato un murales accanto a quello di Alda Merini, opera dell'artista Cristina Donati Mayer", racconta la regista Donatella Massimilla. "Recitare questo monologo oggi è un grido contemporaneo necessario e forte, un pugno nello stomaco che fa riflettere e agire, perché non si può più tacere, non si può più stare immobili", commenta l'attrice Gilberta Crispino. (segue) (Com)