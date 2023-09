Milano: sabato al Monumentale il monologo "Lo stupro" di Franca Rame (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era il 1975 quando Franca Rame salì sul palco recitando, per la prima volta, il monologo e introducendolo al pubblico come una testimonianza ricevuta per lettera. Nessuno dietro le quinte, o in platea, si aspettava quel pezzo. Solo nel 1987, durante la trasmissione "Fantastico" di Celentano, l'attrice rivelò apertamente che il testo era di natura autobiografica. A Milano, infatti, il 9 marzo 1973, cinque paramilitari di estrema destra spinsero Franca Rame, intenta a camminare per strada, in un furgone. Prima la violentarono e torturarono, per poi abbandonarla in un parco. Il monologo è il racconto della sua esperienza. L'anno successivo Franca Rame diede avvio a una campagna di lotta contro la legge italiana sulla violenza sessuale che, all'epoca, considerava ancora lo stupro come una violenza contro la morale e non contro la persona. "Questa serata – conclude Mattea Fo, Presidente della Fondazione Fo Rame – dialoga con il progetto Panchine Rosse per Franca Rame che vede, grazie alla collaborazione tra la nostra fondazione e il Cetec, tornare per le strade il teatro di Franca e Dario. Il nostro obiettivo è quello di portare questo monologo in luoghi inusuali come le panchine, ma anche nelle scuole e in tutti quegli spazi che ci consentiranno di incontrare persone disposte all'ascolto e alla riflessione, in modo da uscire dalla retorica e cercare veramente un cambiamento, per far sì che non si ripetano più le violenze di cui tanto sentiamo parlare in questo periodo". (Com)