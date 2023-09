Scuola: Conte, Meloni non ha stanziato un euro per caro libri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “non ha stanziato un euro per il caro libri. Il caro vita colpisce anche qui. Di fronte a tutto questo, silenzio assordante del governo". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in occasione della conferenza stampa alla Camera di presentazione delle proposte del M5s per il mondo della scuola. "E’ un governo che parla tanto, che comunica in modo furbo, che ridenomina i ministeri inserendo formule molto suggestive come ‘merito’, ma sono tutte comunicazioni che lasciano il tempo che trovano. Il governo deve risolvere i problemi”, ha concluso l'ex premier. (Rin)