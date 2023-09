Argentina: oggi a Montecitorio conferenza stampa con ministro per i Diritti Umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Diritti Umani argentino, Horacio Pietragalla, parteciperà a una conferenza stampa a Montecitorio, organizzata dall'onorevole Lia Quartapelle (Pd) insieme all'associazione 24Marzo Onlus e Rete per l'Identità, che si occupano della promozione dei diritti umani e di contribuire nella ricerca di giovanidesaparecidos, che vivono oggi, anche in Italia, sotto falsa identità. Parteciperanno, oltre al ministro Pietragalla, Arturo Salerni, difensore di molti familiari delle vittime, Paola Garberini (Rete per l'Identità) e Jorge Ithurburu, presidente 24Marzo Onlus. L'appuntamento è per oggi, giovedì 21 settembre 2023 alle ore 16.00.(Com)