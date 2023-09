Infrastrutture: Gava, decreto terre e rocce da scavo svolta epocale, al via consultazione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni abbiamo finalizzato il decreto in materia di terre e rocce da scavo, da oggi online per la consultazione pubblica, con cui semplifichiamo gli oneri burocratici in capo alle imprese e facilitiamo l’utilizzo di sedimenti che derivano da scavi e lavori per la realizzazione di infrastrutture". Lo ha dichiarato il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava alla conferenza nazionale Smart Ports in corso a Ferrara nell’ambito di Remtech Expo. "Per le Autorità sarà così possibile - spiega - accelerare le operazioni di dragaggio, attraverso interventi di ripascimento e consolidamento di argini e barene. Una svolta epocale. Con il collega Viceministro Rixi stiamo anche completando l’iter di adozione del Piano nazionale per i dragaggi sostenibili per favorire lo sviluppo dell'accessibilità marittima, la resilienza delle infrastrutture portuali e la manutenzione di invasi e bacini idrici". (Rin)