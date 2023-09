Ue: Commissione approva misura italiana a sostegno della società servizi idrici della Calabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, una misura italiana di 109,9 milioni di euro per fornire a Sorical S.p.a. un sostegno urgente di liquidità. Sorical, interamente controllata dalla regione Calabria, è titolare di una concessione per la fornitura dei servizi di acqua potabile e reflua nella regione, ed è l'unico fornitore regionale di servizi idrici integrati. La società ha incontrato difficoltà finanziarie. Come si legge in una nota della Commissione Ue, la misura mira a fornire a Sorical le risorse necessarie per soddisfare le sue urgenti e immediate esigenze di liquidità fino alla fine del 2023. Sorical, specifica la nota, "fornisce un servizio essenziale di interesse economico generale nella regione Calabria, che non può essere sostituito da un altro concessionario nel breve periodo". L'aiuto al salvataggio avverrà sotto forma di prestito. L'Italia si è impegnata a presentare un piano di ristrutturazione della società per renderla redditizia a lungo termine, entro un massimo di sei mesi. Tale eventuale ristrutturazione sarà soggetta alla valutazione e all'approvazione della Commissione Ue. L'esecutivo europeo ha valutato la misura italiana alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare degli orientamenti della Commissione sul salvataggio e la ristrutturazione, che consentono agli Stati membri di salvare le imprese in difficoltà, a condizione che le misure di sostegno pubblico siano limitate nel tempo e nella portata e contribuiscano a un obiettivo di interesse comune. La Commissione ha ritenuto che la misura contribuirà a garantire la continuità dei servizi di fornitura idrica, nell'interesse della popolazione calabrese. Allo stesso tempo, le condizioni rigorose a cui è subordinato il prestito ridurranno al minimo le possibili distorsioni della concorrenza derivanti dall'aiuto al salvataggio, continua la nota. Su questa base, la Commissione ha approvato la misura in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato. (Beb)