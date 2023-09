Viabilità: Anas, Ss 671 temporaneamente chiusa ad Albino Cene (Bg) per incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica che la strada statale 671 "della Val Seriana" è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente ad Albino Cene (BG). Il sinistro le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli. Il traffico viene deviato in loco, tra gli svincoli di Cene, lungo la viabilità comunale. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. (Com)