Migranti: Conte, Meloni impegnata a inventare nuovi bluff per nascondere disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle “vuole oggi puntare il faro sulle vere emergenze del Paese, sul caro vita che il governo non vede. Si sta creando un fenomeno di distrazione. Mentre Meloni è impegnata a inventare e costruire nuovi slogan, nuovi bluff per nascondere il disastro sull’immigrazione, non possiamo distrarci dal fatto che le famiglie si aspettavano mille euro con un click che fosse risolutivo dei problemi”. Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in occasione della conferenza stampa alla Camera di presentazione delle proposte del M5s per il mondo della scuola.(Rin)