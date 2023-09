Nautica: Lollobrigida, è punto di forza italiano, investire in impresa e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nautica è “un punto di forza” del nostro Paese. Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in occasione del convegno “Industria Nautica, la storia del futuro” al 63mo Salone nautico internazionale di Genova. Il ministro ha poi sottolineato la necessità di investire sull’impresa e sul lavoro, in linea con quanto sta facendo il governo. “Il reddito di cittadinanza è una falsa ricetta. Auspico che non venga dimenticato anche il settore della pesca”, ha concluso. (Rin)