Monza: Polizia locale sequestra un deposito abusivo di rifiuti speciali

20 luglio 2021

- Gli agenti della Polizia Locale di Monza hanno individuato e in seguito posto sotto sequestro un deposito abusivo di rifiuti speciali, situato in un terreno agricolo in zona San Fruttuoso. Il proprietario è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per reati inerenti la gestione e lo smaltimento illecito di rifiuti tramite combustione e per abuso edilizio. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione di fumi maleodoranti. Arrivati sul posto, i due operatori dell’ufficio edilizia e ambiente della Polizia Locale hanno sorpreso un uomo - di origini marocchine e irregolare sul territorio italiano - che bruciava legni verniciati all’interno di un bidone. L’uomo si è dichiarato “dipendente” della ditta edile proprietaria del terreno, un’area che è risultata essere utilizzata come deposito abusivo di rifiuti tra cui cartongesso, materiale ferroso, allumino, sacchi e materiale derivanti da demolizioni edili, bidoni di plastica e materiale in legno verniciato, in totale violazione delle norme di stoccaggio di rifiuti speciali e nel campo della prevenzione incendi. (segue) (Com)