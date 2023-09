Monza: Polizia locale sequestra un deposito abusivo di rifiuti speciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'area, oltre ad attrezzature di cantiere e due veicoli, è stata trovata anche una tettoia di circa 45 metri quadri risultata abusiva. Il proprietario è stato deferito all'Autorità Giudiziaria e la persona sorpresa a bruciare il legno verniciato è stata denunciata per illecito smaltimento di rifiuti e, poiché irregolare sul territorio dello Stato italiano, è stato accompagnato presso l'ufficio immigrazione della Questura di Monza e della Brianza. “Monitorare costantemente sulla liceità delle attività di smaltimento dei rifiuti – afferma l’Assessore alla Legalità e Polizia Locale, Ambrogio Moccia – è un’attività di fondamentale importanza. Lo smaltimento illecito non è solo un elemento che incide sull’integrità ambientale, ma arreca anche ingenti danni a chi di rifiuti si occupa nel rispetto della legge”. (Com)