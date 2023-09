© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Gli agenti della Polizia Locale di Monza hanno individuato e in seguito posto sotto sequestro un deposito abusivo di rifiuti speciali, situato in un terreno agricolo in zona San Fruttuoso.(Foto: Comune di Monza) (Com)