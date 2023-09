Karabakh: presidenza azerbaigiana, inviata bozza di accordo pace all’Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian ha inviato una bozza di accordo di pace all’Armenia. Lo ha reso noto il rappresentante dell'ufficio presidenziale azerbaigiano, Elchin Amirbekov, parlando a seguito dei negoziati che si sono tenuti a Yevlakh fra i rappresentanti degli armeni residenti nella regione del Karabakh e la delegazione di Baku. Come ha detto Amirbekov, al centro dell'incontro c’era una discussione sui formati di reintegrazione degli armeni del Karabakh. "Pensiamo che questo dialogo possa avere un impatto positivo sul processo di pace tra Armenia e Azerbaigian. I due Paesi hanno iniziato a discutere un trattato di pace che potrebbe porre fine a decenni di crisi e ostilità", ha osservato il portavoce della presidenza azerbaigiana, ripreso dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il funzionario ha spiegato che la bozza del documento contiene cinque punti basati sul diritto internazionale, come il principio di non interferenza negli affari degli altri Stati. "Abbiamo consegnato alla parte armena un progetto di accordo di pace, stiamo aspettando la loro reazione", ha concluso Amirbekov, spiegando che un accordo separato con la comunità armena del Karabakh non è richiesto. (Rum)