Pakistan: premier Kakar incontra direttrice Fmi Georgieva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ad interim del Pakistan, Anwaar Haq Kakar, ha avuto un colloquio con la direttrice operativa del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, ieri a New York, a margine della 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier pachistano. Kakar, si legge nella nota, ha espresso gratitudine per la recentemente approvazione dell’Accordo stand-by da tre miliardi di dollari da parte dell’organizzazione, a sostegno dell’economia del Paese. Inoltre, ha aggiornato l’interlocutrice sulle misure prese dal governo per stabilizzare la situazione e per creare un ambiente favorevole alla crescita e agli investimenti, salvaguardando al tempo stesso i segmenti vulnerabili della società. Georgieva ha espresso apprezzamento per gli sforzi nell’attuazione delle misure e delle riforme e ha ribadito l’impegno dell’Fmi nei confronti del Paese.(Inn)