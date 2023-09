© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lanciamo un messaggio al governo: non tagliate i fondi per le periferie, per l’istruzione, per i giovani studenti”. Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in occasione della conferenza stampa alla Camera di presentazione delle proposte del M5s per il mondo della scuola. (Rin)