Ue: al via terza gara per aggregazione domanda acquisti congiunti di gas

- La Commissione europea lancia oggi il terzo round di acquisti congiunti di gas. Le imprese europee potranno presentare le loro esigenze di acquisto di gas attraverso il meccanismo Aggregate Eu, che consente l'acquisto congiunto di gas sul mercato internazionale. "Questa terza tornata si basa sul successo delle due precedenti gare di quest'anno, in cui è stato aggregato un volume complessivo di 27,5 miliardi di metri cubi di domanda europea di gas. Di questo volume, 22,9 miliardi di metri cubi sono stati soddisfatti da fornitori affidabili", si legge in una nota della Commissione Ue. Per questo terzo round, le aziende europee avranno tempo fino al 27 settembre per rispondere alla richiesta di aggregazione della domanda, che sarà poi messa a gara sul mercato globale il 3 e 4 ottobre, in modo che i fornitori internazionali possano presentare le loro offerte per rifornire i clienti europei. I potenziali acquirenti potranno presentare le loro richieste di gas da consegnare tra dicembre 2023 e marzo 2025. "Quest'anno stiamo entrando nell'inverno in una posizione molto migliore per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico: i nostri stoccaggi di gas sono quasi pieni, le nostre fonti di approvvigionamento sono più diversificate e le energie rinnovabili stanno svolgendo un ruolo più importante nel nostro mix energetico. Tuttavia, la situazione sul mercato del gas rimane tesa. Dobbiamo quindi rimanere vigili e continuare i nostri acquisti congiunti di gas, per garantire un approvvigionamento stabile e conveniente. Invito quindi le aziende europee a unire le forze ancora una volta e a lavorare insieme per assicurarci di superare questo inverno in sicurezza, iniziando già a prepararci per il prossimo", ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Maros Sefcovic. (Beb)