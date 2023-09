Energia: Terna, ad agosto consumi in calo dell’1,1 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi otto mesi del 2023, la richiesta cumulata di energia elettrica in Italia è in calo del 4,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 (-3,4 per cento il dato rettificato). Variazione negativa anche dell’Indice Imcei, che da gennaio ad agosto fa registrare un -5,3 per cento. A livello territoriale, la variazione tendenziale di agosto 2023 è risultata ovunque negativa: -1,4 per cento al Nord, -1,1 per cento al Centro e -0,6 per cento al Sud e Isole. Nel mese di agosto 2023 la domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per l’87,1 per cento con la produzione nazionale e, per la quota restante (12,9 per cento), dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. La produzione nazionale netta è risultata pari a 22,6 miliardi di kilowattora, in diminuzione del 3,5 per cento rispetto ad agosto 2022. Lo scorso mese le fonti rinnovabili hanno prodotto complessivamente 11,3 miliardi di kilowattora, coprendo il 43,8 per cento della domanda elettrica (contro il 34,1 per cento di agosto 2022). La produzione da rinnovabili ad agosto è stata così suddivisa: 34,7 per cento idrico, 33,3 per cento fotovoltaico, 15,5 per cento eolico, 12,6 per cento biomasse, 3,9 per cento geotermico. (segue) (Com)