Energia: Terna, ad agosto consumi in calo dell’1,1 per cento (3)

- Secondo le rilevazioni Terna illustrate nel report mensile, considerando tutte le fonti rinnovabili, nei primi otto mesi del 2023 l’incremento di capacità in Italia è pari a 3.470 megawatt, un valore superiore di circa 1.733 megawatt (+100 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2022. Estendendo l’analisi agli ultimi dodici mesi (quindi al periodo settembre 2022 - agosto 2023) l’incremento di capacità risulta pari a 4.770 megawatt. Proseguono il recupero della produzione da fonte idrica (+49,8 per cento) e la crescita del fotovoltaico (+19,8 per cento). In aumento anche la produzione da fonte eolica (+43,8 per cento). In flessione la produzione da fonte termica (-20,5 per cento con una variazione del -57,2 per cento della produzione a carbone) e la geotermoelettrica (-3,7 per cento). Estendendo l’analisi ai primi otto mesi dell’anno si osserva come l’effetto combinato della diminuzione del fabbisogno, dell’aumento dell’import e della crescita delle fonti rinnovabili abbia comportato una rilevante contrazione della produzione da fonte termica (-16,6 per cento) con una conseguente riduzione dei consumi gas per produzione termoelettrica stimabile in circa 3,3 miliardi di standard metri cubi rispetto all’analogo periodo del 2022.Per quanto riguarda il saldo import-export, la variazione è pari a +19 per cento per un effetto combinato della diminuzione dell’export (-8,9 per cento) e dell’aumento dell’import (+15,8 per cento). (Com)