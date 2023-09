Industria: Mediobanca, resiste a inflazione nel 2022, fatturato nominale in aumento del 30,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato delle imprese ha segnato nel 2022 un incremento annuo nominale del 30,9 per cento, superando in valore assoluto i 1.000 miliardi di euro, con un incremento dello 0,6 per cento in termini reali. È quanto emerge dall’indagine “Dati cumulativi” a cura dell’area studi di Mediobanca, in cui sono state esaminate 2.150 società italiane che rappresentano il 48 per cento del fatturato industriale. L’industria - riferisce una nota - ha chiuso il 2022 con vendite in aumento del 36,2 per cento, ma senza le attività petrolifere ed energetiche l’incremento si attesta al 15,3 per cento. Nel 2022 le 2.150 società hanno registrato un incremento della propria forza lavoro (+1,7 per cento). Il costo medio unitario del personale (aggregato) ha riportato un aumento del 2 per cento su base annua. La forza lavoro è la componente maggiormente penalizzata in termini di potere d’acquisto, con una perdita stimata intorno al 22 per cento per l’anno 2022. La crescita reale delle vendite delle 2.150 imprese si è attestata al +0,6 per cento. L’industria in senso stretto segna il +1,4 per cento mentre la manifattura il +1,3 per cento, sostenuta da moda, elettronica e farma-cosmesi. Le previsioni sulle vendite sono positive per il 2023: +6 per cento nominale, ma l’inflazione potrebbe eroderne la crescita. (Rin)