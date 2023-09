Germania: nuove accuse contro l'ex direttore della Sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex direttore dell'Ufficio federale per la sicurezza informatica (Bsi), Arne Schoenbohm, è oggetto di nuove accuse dopo quelle di contatti con l'intelligence russa, che causarono la sua destituzione nel 2022. Basati su indiscrezioni diffuse dall'emittente televisiva “Zdf”, tali sospetti fecero portarono la ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser a rimuovere il funzionario dall'incarico assunto nel 2016. L'esponente del governo federale ha motivato questa scelta sostenendo che era venuto meno il rapporto di fiducia con Schoenbohm, in particolare a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Inoltre, erano sorte “gravi differenze tecniche” con Schoenbohm nella valutazione del pericolo degli attacchi informatici russi contro la Germania. Con riferimento alle indiscrezioni di “Zdf”, rivelatesi infondate, Faeser ha dichiarato che “non sono state l'unico fattore” nella destituzione del direttore del Bsi. Ora, come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard” sulla base di un documento del ministero dell'Interno tedesco, sono emersi ulteriori sospetti a carico di Schoenbohm, che potrebbero aver avuto un ruolo nella sua rimozione dal vertice dell'agenzia. (segue) (Geb)