Germania: nuove accuse contro l'ex direttore della Sicurezza informatica (2)

- Nell'estate del 2022, una dirigente del Bsi inviò un reclamo al dicastero in cui sollevava “accuse significative” contro Schoenbohm per il suo “comportamento di leadership e la mancanza di considerazione per le questioni di parità”. Il funzionario respinse queste critiche come “sfacciate e generali, non fondate sui fatti”. L'ex direttore del Bsi avrebbe poi condotto una serie di iniziative autonome, come quando chiese alla commissione Bilancio del Bundestag fondi per costituire una sede del servizio nel Saarland, “contrariamente alla volontà espressa” del ministero dell'Interno. Schoenbohm viene poi accusato di “mancanza di sensibilità politica” perché nel gennaio del 2022, poco prima dell’inizio della guerra della Russia contro l’Ucraina, distribuì “un rapporto non approvato” con dichiarazioni sulle possibili conseguenze di un’invasione russa sulla situazione della sicurezza informatica. Secondo il ministero dell'Interno, il documento poteva essere interpretato come una dichiarazione del governo federale. (segue) (Geb)