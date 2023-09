Germania: nuove accuse contro l'ex direttore della Sicurezza informatica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dicastero menziona anche “un eccessivo lavoro con la stampa” da parte del Bsi quando era diretto da Schoenbohm. Già nel 2020 il ministero dell'Interno aveva chiesto in forma scritta all'allora direttore dell'agenzia di astenersi dal rilasciare “qualsiasi dichiarazione agli organi di stampa” non concordata in maniera preventiva, a meno che non riguardasse l'ordinaria amministrazione del Bsi. A giustificazione di ciò, un direttore di dipartimento del ministero dell'Interno ha sottolineato che Schoenbohm aveva commentato pubblicamente questioni di sicurezza informatica nella Forze armate (Bundeswehr), non rientranti nel suo settore responsabilità, ma quello del ministero della Difesa. Schoenbohm viene, infine, accusato di “insufficiente cooperazione” con il suo dicastero di riferimento. Dal gennaio del 2023, l'ex direttore del Bsi è presidente dell'Accademia federale per la pubblica amministrazione. (Bakov). (Geb)