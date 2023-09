Agroalimentare: l'Accademia reale di Spagna a Roma ospita l’evento “Nutrire l’incontro”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 24 al 26 settembre si terrà, presso l’Accademia reale di Spagna a Roma, l’evento “Nutrire l’incontro” coordinato dallo chef ricercatore e artista Carles Tarrassó e patrocinato dall’ambasciata di Spagna in Italia. Tra le attività, due showcooking sulla cucina locale e d'avanguardia offerto dal Basque Culinary Center (la prima Università Gastronomica di Spagna) e dallo chef italiano Alessandro Miocchi, un dibattito sui processi creativi tra lo chef stellato Diego Guerrero e curatori di alto livello come Vicente Todolí e Alicia Ventura e il Percorso dello speziale, un circuito turistico attraverso i territori patrimoniali legati alla storia delle spezie e della medicina a Roma. Un evento che stimola il dibattito sulla gastronomia come arte multisensoriale esplorando il suo potenziale come strumento di riflessione per promuovere modi di vita più sani e sostenibili. Cucinare è strettamente legato al benessere e alle cure nonché all'apprezzamento della natura e alla protezione della biodiversità. Ha una dimensione quotidiana, culturale ed ecologica. Durante le giornate si metterà in evidenza anche la storia delle relazioni intessute nel sud dell'Europa attraverso lo scambio di specie vegetali medicinali, alimentari e ornamentali, che ha creato un ricco patrimonio immateriale a servizio del benessere e della bellezza. Il ciclo di conferenze inizierà lunedì 25 settembre alle ore 16 presso l’Accademia reale di Spagna a Roma in presenza dell’ambasciatore di Spagna in Italia. (Res)