Export: Prandini (Coldiretti), valore cresce se investiremo in formazione e infrastrutture

- Se saremo in grado di investire in formazione e infrastrutture, crescerà ancor di più il valore delle esportazioni. Lo ha dichiarato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, in occasione della conferenza stampa di presentazione della quinta edizione degli Stati generali dell’export alla Camera dei deputati. “Dobbiamo aver più umiltà nel capire gli investimenti lungimiranti per recuperare un gap infrastrutturale”, ha sottolineato Prandini, che ha aggiunto: “Dobbiamo indirizzare gli investimenti a ciò che necessitano le imprese per essere competitive sul mercato a livello globale. Il trasporto marittimo può diventare una grande opportunità per i mercati”. (Rin)