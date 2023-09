Cultura: ambasciata d'Italia a Lisbona ha ricordato Anna Magnani con una rassegna di cinema all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda edizione della rassegna di cinema all'aperto organizzata dall'ambasciata d'Italia a Lisbona nel cortile di Palazzo Pombeiro ha riscosso grande successo. Dal 14 al 20 settembre si sono dati appuntamento centinaia di amanti del grande cinema italiano, tra cui numerosi ministri di governo, il governatore della Banca del Portogallo, il presidente della Corte costituzionale, i presidenti delle tre commissioni parlamentari di Esteri, Difesa e Affari europei, e una folta rappresentanza della cultura e della comunità italiana residente in Portogallo. Nell'anno in cui si celebra il cinquantenario della morte di Anna Magnani, l'ambasciatore Carlo Formosa ha voluto dedicare la rassegna alla grande attrice romana, prima tra gli interpreti italiani a conquistare un Oscar nel 1956. "Anna e gli altri" è il titolo della rassegna che, dopo l'apertura con Bellissima di Luchino Visconti (1951), ha proposto una selezione che ha rivisitato opere e artisti iconici del nostro cinema, raccontando al contempo l'evoluzione della società in un periodo di straordinari crescita e cambiamenti per il nostro Paese: La Dolce Vita (1960), Il Sorpasso (1962) e C'eravamo tanto amati (1974). Tutti i film proiettati, con sottotitoli in portoghese realizzati ad hoc, sono inclusi nella lista dei 100 film italiani da salvare, creata nel 2008 con lo scopo di segnalare "100 pellicole che hanno cambiato la memoria collettiva del Paese tra il 1942 e il 1978". Per estendere l'iniziativa al più ampio numero di spettatori, a conclusione della rassegna l'ambasciata ha messo a disposizione in streaming gratuito per il Portogallo il film La Dolce Vita, sottotitolato in portoghese, per tutto il fine settimana, da venerdì 22 a domenica 24 settembre. (Spm)