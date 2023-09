© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa dell'Azerbaigian ha smentito le accuse su un'offensiva dell'esercito azerbaigiano in direzione di Stepanakert. Secondo quanto si legge in una nota pubblicata dall'ufficio stampa del ministero della Difesa di Baku, i rapporti in merito sono "completamente falsi e hanno scopo di disinformazione". (Rum)