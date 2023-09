Portogallo: presidente Rebelo incontrerà oggi comunità lusitana a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, incontrerà oggi la comunità lusitana emigrata a New York nel quarto giorno di visita negli Stati Uniti per partecipare alla 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Lusa", l'incontro si terrà a Tarrytown, a circa 50 chilometri a nord di New York, in occasione di un gala organizzato dalla New York portuguese american leadership conference (Nypalc). (Spm)