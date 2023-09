Romania: vendute all'Egitto 120 mila tonnellate di grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità generale per l'approvvigionamento (Gasc) dell'Egitto, l'ente responsabile degli acquisti strategici di grano per conto dello Stato egiziano, ha annunciato di aver acquistato una quantità di 120 mila tonnellate di grano dalla Romania in un'asta internazionale. Lo riferisce l'agenzia romena d'informazione "Agerpres". Secondo i commercianti, il grano è stato acquistato da Viterra e Adm a un prezzo simile di 255,91 dollari per tonnellata franco a bordo (Fob) e 272 dollari per tonnellata per i prezzi C&F (prezzo e nolo). Lunedì i funzionari del Gasc hanno riferito che dall'inizio di luglio ad oggi l'Egitto ha importato circa 2.140 milioni di tonnellate di grano, principalmente dalla Russia (1.550 milioni di tonnellate) e dalla Romania (420 mila tonnellate). L'Egitto è il più grande acquirente mondiale di grano, un alimento necessario per mantenere il programma di sussidi per il pane da cui dipendono più di 70 milioni dei 103 milioni di cittadini egiziani. (Rob)