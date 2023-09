Inps: al via seconda fase di accertamento esistenza in vita dei pensionati che riscuotono in Europa, Africa e Oceania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pensionati possono fornire la prova di esistenza in vita con le seguenti modalità: inviando il modulo di attestazione dell’esistenza in vita alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom. Tale modulo dovrà essere restituito a Citibank Na controfirmato da un “testimone accettabile” ossia da un rappresentante di un’ambasciata o di un Consolato Italiano o da un’Autorità locale abilitata ad avallare la sottoscrizione dell’attestazione; attraverso operatori di Patronato aventi la qualifica di “testimoni accettabili”, autorizzati ad accedere al portale predisposto da Citibank Na al fine di attestare telematicamente l’esistenza in vita dei pensionati. La medesima funzionalità di attestazione telematica è a disposizione anche dei funzionari delle Rappresentanze diplomatiche indicati dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. A tal proposito si ricorda che, al fine di agevolare i pensionati, l’Istituto e il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale hanno condiviso un progetto che prevede anche la possibilità di rapportarsi con i funzionari delle Rappresentanze diplomatiche tramite un servizio di videochiamata; riscuotendo personalmente la pensione presso gli sportelli Western Union. Si rammenta che è attivo il servizio di supporto della Banca per pensionati, funzionari delle Rappresentanze diplomatiche, Patronati, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita. (Com)