Sardegna: l'appello dei comitati, Mattarella ci aiuti a fermare invasione multinazionali eolico

- Un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perchè intervenga contro l'invasione delle multinazionali dell'eolico in Sardegna. La richiesta arriva dal Coordinamento dei "Comitati sardi contro la speculazione energetica nell'Isola" in risposta a quella che definiscono “azione selvaggia alla quale le amministrazioni locali non possono mettere freno in quanto esonerate da provvedimenti normativi in materia energetica che impediscono loro di essere partecipi nella pianificazione e di esprimere un parere su quanto avviene nel proprio territorio”. In una lettera, si chiede al capo dello Stato di aiutare “aiuti la Sardegna perché non subisca una nuova forma di colonizzazione: quella energetica”. I comitati accusano la Regione di aver disatteso gli impegni, di non aver convocato le commissioni e chiedono una moratorio al rilascio per l'autorizzazione di nuovi impianti. “La sensazione è che la politica regionale stia trattando i comitati come dovrebbe, invece, trattare le multinazionali. Sembra che le entità da circoscrivere siamo noi, ma noi lotteremo ancora più convinti”, spiegano i rappresentanti dei comitati. La Lega Sardegna, per bocca del capogruppo in Consiglio regionale, Michele Ennas, ha chiesto la convocazione delle commissioni Ambiente e Industria ed Energia per l'audizione degli assessori “al fine di fare chiarezza sugli aspetti legati alle installazioni di nuovi impianti in Sardegna”. (Rsc)