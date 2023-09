Imprese: Open Fiber accende Portovenere, disponibile connessione per oltre due mila cittadini e imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’infrastruttura a banda ultralarga è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del piano Banda ultra larga (Bul) gestito da Infratel Italia, con il coordinamento della Regione Liguria. Inoltre, è stato ridotto l’impatto per la posa della fibra, grazie a tecniche di scavo innovative e sostenibili che consentono ad Open Fiber di riutilizzare infrastrutture esistenti. “Grazie alla rete Ftth e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Portovenere si dota di una rete ultra broadband abilitante dei collegamenti ultraveloci per l’utilizzo di tutti i servizi digitali e innovativi già disponibili in rete quali: smart working, Internet of Things lo streaming dei contenuti in HD, l’e-commerce per attività locali e l'accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione”, spiega il field manager, Simona Sabia, dell’azienda guidata dall’amministratore delegato Mario Rossetti. (Rin)