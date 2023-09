Uzbekistan: conclusa la visita del presidente Mirziyoyev negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la visita a New York del presidente dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, in occasione della 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'intervento del capo dello Stato di fronte all'Assemblea, nella giornata di martedì, ha segnato il culmine della visita: Mirziyoyev ha sottolineato il processo di riforme su larga scala intrapreso dall'Uzbekistan, e formulato una serie di proposte per affrontare congiuntamente le più pressanti questioni regionali e globali, come lo sviluppo delle risorse umane, la rappresentanza femminile e la lotta ai cambiamenti climatici e all'inquinamento. A margine del primo vertice dei Paesi centro-asiatici e degli Stati Uniti (C5+1), Mirziyoyev si è confrontato con l'omologo statunitense Joe Biden. Il presidente dell'Uzbekistan ha incontrato tra gli altri il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, e il primo ministro del Pakistan Anwaarul Haq Kakar. Mirziyoyev ha avuto inoltre colloqui con i vertici di importanti organizzazioni internazionali, inclusi il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, la direttrice del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva, la direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio Ngozi Okonjo-Iweala, il presidente della Banca mondiale Ajay Banga e il presidente della Fifa, Gianni Infantino. (Res)