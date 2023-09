Nagorno-Karabakh: Pashinyan, strada verso la pace non semplice ma va percorsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Armenia ci sono molte condizioni favorevoli per garantire la democrazia, la libertà e i diritti ma affinché tutto ciò resti invariato è necessaria la pace. Lo ha affermato il primo ministro dell’Armenia, Nikol Pashinyan, nel messaggio di congratulazioni per il 32mo anniversario dell'indipendenza nazionale. “Anche oggi in Armenia si confermano molte condizioni favorevoli. La democrazia, la libertà di ogni attività economica e legale, l’uguaglianza di tutti davanti alla legge, una politica anticorruzione basata su principi, l’attività economica sono condizioni necessarie ma non sufficienti per questo. Affinché queste condizioni siano complete, è necessaria la pace, cioè un ambiente libero da conflitti. La pace è un fattore che assicura e garantisce la sicurezza, nonché l’indipendenza e la sovranità”, ha detto Pashinyan in un chiaro riferimento ai fatti accaduti negli ultimi giorni nel Nagorno-Karabakh. “Molti credono che in questo clima regionale teso, di fronte a conflitti militari occasionali, non sia adeguato parlare di pace. Ma ancor più in queste condizioni, la pace dovrebbe essere valorizzata, e la pace non dovrebbe essere confusa con una tregua o un cessate il fuoco. La pace è un ambiente libero da conflitti, conflitti interstatali e interetnici. Questo percorso non è facile, attraversa shock esterni e interni, e dobbiamo percorrere questo percorso per il bene dell’indipendenza, per il bene dello stato, per il bene del futuro”, ha aggiunto il premier armeno. (Rum)