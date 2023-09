Agroalimentare: La Pietra, in ultimi anni 75 diffide Icqrf per violazione presentazione alimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso degli ultimi anni per prodotti vegetali o similari, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) "ha eseguito 75 diffide per violazione delle disposizioni inerenti la presentazione dell'alimento ed elevato circa 20 contestazioni per violazione sulla denominazione e composizione di prodotti a base di carne o di prodotti lattiero-caseari, inclusi casi di non corretta etichettatura di prodotti presenti come analoghi al formaggio". Lo ha chiarito Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario all'Agricoltura, la Sovranità alimentare e le Foreste, nell'Aula del Senato rispondendo a un'interrogazione sulla disciplina nazionale ed europea in merito alla definizione di carne sintetica. "Assicuro che l'Ispettorato continuerà a mantenere un elevato livello di attenzione sui prodotti posti in commercio, sia sul mercato reale nazionale che nei siti di vendita online, al fine di garantire la veridicità delle informazioni fornite al cittadino, di evitare fenomeni distorsivi del mercato e di concorrenza sleale per quanto riguarda il settore delle carni", ha concluso (Rin)