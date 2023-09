Ue: Nagel (Bundesbank), il tasso di inflazione è ancora troppo alto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione nell'Eurozona “è ancora troppo alto” e “non si può prevedere con certezza” se la Banca centrale europea (Bce) abbia raggiunto il picco con i rialzi dei tassi di interesse. È quanto dichiarato dal presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, durante il suo discorso alla riunione dell'Associazione delle banche Sparda a Francoforte sul Meno. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il banchiere centrale tedesco ha aggiunto che i tassi di interesse della Bce “dovranno restare a un livello sufficientemente elevato per un periodo sufficientemente lungo”. Per Nagel, “non è ancora possibile affermare con esattezza cosa significhi: dipende dai dati”. Tuttavia, ha infine affermato il presidente della Bundesbank, l'obiettivo della Bce “è chiaro: il tasso di inflazione deve scendere al 2 per cento il prima possibile”. (Geb)