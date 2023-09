Onu: Renzi, caos prevale su politica, Meloni doveva stare da Biden non in pizzeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stagione politica “che stiamo vivendo vede il caos avere avuto la meglio sulla politica. Ci son delle guerre e nessuno fa niente. In questo scenario trovo interessante capire come la politica intende risolvere il problema e trovare spazio, soprattutto il nostro governo”. Lo ha dichiarato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, durante una conferenza stampa. “Il nostro governo sta facendo male, Meloni ieri doveva essere con Biden, non in pizzeria", ha aggiunto. (Rin)