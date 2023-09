Slovacchia-Ucraina: accordo raggiunto su un sistema di licenze per l’esportazione di grano ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Slovacchia e Ucraina hanno convenuto di istituire un sistema di licenze per l’esportazione di grano alla cui entrata in vigore verrà meno il divieto della Slovacchia alle importazioni cerealicole ucraine. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Tasr” dopo un colloquio da remoto tra i ministri dell’Agricoltura di Bratislava e Kiev, Jozef Bires e Mykola Solskyi. “Finché il sistema non sarà avviato e testato per assicurarsi che funzioni, il divieto alle importazioni (di grano, frumento, colza e semi di girasole) dall’Ucraina che il governo slovacco ha approvato con effetto dal 16 settembre e fino alla fine del 2023 resterà in vigore”, ha riferito una nota del ministero dell’Agricoltura di Bratislava. Solskyi ha promesso all’omologo che Kiev fermerà le iniziative legali contro la Slovacchia presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). L'Ucraina, infatti, aveva annunciato che avrebbe fatto causa a Polonia, Slovacchia e Ungheria per la loro decisione di prorogare unilateralmente il divieto all'import agricolo dall'Ucraina in seguito alla scadenza, il 15 settembre, di quello deciso dall'Ue per i tre Paesi centroeuropei e per Romania e Bulgaria. (Vap)