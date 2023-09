Spagna: Congresso respinge emendamenti popolari e Vox su uso esclusivo dello spagnolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso dei deputati spagnolo ha respinto gli emendamenti presentati dal Partito popolare (Pp) e Vox per mantenere l'uso esclusivo dello spagnolo nei lavori parlamentari nell'ambito del progetto di riforma del regolamento per l'introduzione delle lingue co-ufficiali. L'emendamento del Pp (sostenuto anche da Vox) ha ottenuto 170 voti a favore e 179 contrari, mentre per quello presentato dalla formazione di Santiago Abascal i popolari hanno deciso di astenersi (33 sì, 179 no e 138 astensioni). (Spm)